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بعنوان "توظيف الخط العربي في الكتابة والنسخ"

"مدرسة كمال العهود " تنفذ درساً توضيحياً لتوظيف الخط العربي في الكتابة والنسخ"

03 كانون أول / ديسمبر 2022 10:48

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غزة-الراي 
نفذت مدرسة كمال العهود الأساسية المشتركة بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، درساً توضيحياً في مبحث اللغة العربية للصف الأول الأساسي بعنوان "توظيف الخط العربي في الكتابة والنسخ" (درس الخروف والذئب / كتابة).


ونفّذت الدرس المعلمة آمال الكحلوت بإشراف المشرفة التربوية أ. عفاف رفيع، بحضور مديرة المدرسة أ. تهاني حبوش، والمشرفين التربويين أ. ليلى الحجار، و أ. باسم شحادة، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، وثلة من معلمي ومعلمات المبحث.


وعرضت المعلمة نصير، الدرس باستخدام العديد من الوسائل واستراتيجيات والألعاب التربوية، فوظفت استراتيجية الكاميرا وشريط الذكريات، واستراتيجية جيكسو، والمهرج وصندوق العجائب.


من جانبهم، عبّر المشرفون والمعلمون عن مدى إعجابهم بأداء المعلمة متمنين لها المزيد من التوفيق والتميز.
 

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