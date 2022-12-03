تعليم غرب غزة يُنفذ دورة المختبرات الافتراضية

غزة -الراي

نفذت مديرية التربية والتعليم غرب غزة دورة تدريبية لقيمي المختبرات الافتراضية العلمية في المدارس التابعة للمديرية.



وحضر افتتاح الدورة التي تم تنفيذها في مدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات أ.حمدي الدلو مدير التربية والتعليم، د.جواد الشبخ خليل مدير الدائرة الفنية، و أ.فاطمة الخالدي مدير دائرة التدريب الاداري والقيادي في المعهد الوطني للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، وأ.نهى عوض الله من المعهد الوطني للتدريب، ود.عاهد مرتجى رئيس قسم التدريب في المديريةناريمان وشاح مدير مدرسة بلقيس اليمن، وأ.بدر نوفل مُسير قسم التقنيات، وأ.روند الدحدوح مدربة الدورة.

بدوره، أكد أ.حمدي الدلو أن أهمية المختبرات تكمن في أنها تعمل على تنمية التفكير العلمي عند الطلاب كتحديد المشكلات وفرض الفروض وتنمية مهارات عملية لدى الطلبة.



وأشار أ.حمدي الدلو أن المناهج الدراسية تركز على التجربة والاستنتاج والتفحص والدراسة العملية والمقارنة بين خصائص الأشياء ومميزاتها لأن التجربة والملاحظة لها أهمية كبيرة في تنمية مدارك الطلاب وقدراتهم الإبداعية ودرجة استيعابهم للمعلومات.



هذا وتعمل المختبرات الافتراضية على رفع مستوى التحصيل الدراسي للمواد العلمية للطلبة وتحديات استخدامها ومواكبة التطورات العالمية والتغلب على الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة الذي تسبب في نقص بعض المواد اللازمة لإجراء التجارب العلمية المنهجية للطلاب.

