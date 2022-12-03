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الزكاة بالأوقاف توزّع (200) قسيمة شرائيّة للأُسَر المتعفّفة بغزة

03 كانون أول / ديسمبر 2022 11:09

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غزة-الرأي 
وزّعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة قسائم شرائيّة لعدد 200 أسرة، وبقيمة 165 شيكلًا لكل أسرة، وبإجمالي 33,000 شيكل، بتبرع كريم من فاعل خير.


بدوره، أوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم أنّ توزيع القسائم في محافظة غزة استهدف الأسر المتعفّفة المسجّلة لدى لجان الزكاة ضمن نظامها الإغاثيّ، مشيرًا إلى أنّ إدارته تسعى إلى تقديم مساعداتها إلى الأُسَر المتعفّفة في جميع محافظات القطاع.


وبيّن إسليم أنّ الزكاة تبذل جهودًا حثيثة؛ للتشبيك مع المؤسسات والجهات الداعمة، وتطوير خطوط تمويل المشاريع الإغاثيّة، سواء من الخارج أم الداخل؛ لتقديم يد العون والمساعدة لأبناء شعبنا الفلسطينيّ.
 

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