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أخبار » الأخبار الحكومية

بتمويل من مؤسسة EducAid الإيطالية

"التعليم" تبدأ في تنفيذ مشروع TEAM لدعم التعليم الجامع

03 كانون أول / ديسمبر 2022 11:27

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غزة-الراي 
أعلنت دائرة المشاريع في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة التربية والتعليم العالي عن البدء بأولى فعاليات مشروع TEAM الممول من مؤسسة EducAid الإيطالية والذي يستهدف دعم وتعزيز واقع التعليم الجامع من خلال تطوير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.
وعقدت الوزارة ورشة عمل تخصصية بمدينة غزة لمناقشة تنفيذ المشروع بحضور عدد من الخبراء والمختصين وممثلين عن الوزارة ومؤسسة EducAid الإيطالية.
وخلال اللقاء رحّب مدير عام التخطيط والتطوير أ. عائد الربعي بالحضور مثمناً التعاون المشترك مع مؤسسة EducAid في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يخدم العملية التعليمية وطلبتنا.
من جهته أوضح م. خلدون محمد مدير دائرة المشاريع بالوزارة أن من نشاطات ومخرجات المشروع تأسيس لجنة علمية مكونة من مختصين من الوزارة وأساتذة جامعات ووكالة الغوث، وإنشاء 4 مراكز مصادر للتعليم الجامع والتعلم عن بُعد في مديريات التعليم، وتنفيذ برنامج (تدريب مدربين) عن التعليم الجامع والتعليم الرقمي، وتحليل المنهاج المدرسي والعمل على تحويله لمحتوى رقمي.
 

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زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

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