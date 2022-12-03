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تعليم شرق خان يونس يتفقد لجان امتحانات الإكمال للثانوية العامة -الدورة الثالثة

03 كانون أول / ديسمبر 2022 11:35

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غزة-الرأي 
تفقد وفد مدير التربية والتعليم لجان امتحانات الإكمال لشهادة الثانوية العامة الدورة الثالثة، وضم الوفد أ. منار أبو خاطر مدير الدائرة الإدارية، أ أحمد القدرة رئيس قسم الامتحانات، وقد شملت الجولة لجنة دالية الكرمل للبنات ومدرسة عبد المحسن القطان للبنين.


واطمأن الوفد خلال الجولة على سير امتحانات الإكمال وأداء الطلبة في اللجان، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق وتعويض ما فاتهم في امتحانات الدور الأول والثاني ليحققوا أحلامهم وطموحاتهم، لافتًا النظر إلى أهمية هذا الامتحان الذي يتيح للطلبة فرصة للحصول على شهادة الثانوية العامة حتى يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات والمعاهد التي يرغبون فيها، .

واشاد الوفد بحالة الهدوء والنظام التي تسود لجان الامتحانات، مثنيًا في الوقت ذاته على الجهود الكبيرة التي يبذلها المراقبون ورؤساء اللجان إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الامتحانات تعقد في يوم واحد لجميع الطلبة ولكافة الفروع.


يذكر أن امتحانات الإكمال تعقد في آن واحد في الضفة وغزة، وأن الأسئلة وضعت بالتوافق بين جناحي الوطن، وأن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الإكمال الدورة الثالثة بلغ 150 طالب وطالبة من شرق خان يونس.
 

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