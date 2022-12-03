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تعقيبا على تصريحات مصلحة السجون

وزارةالأسرى :معركة الاسرى هي معركة الشعب الفلسطيني

03 كانون أول / ديسمبر 2022 12:41

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غزة-الراي 
أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة أن تصريحات رئيسة مصلحة السجون الاسرائيلية  حول تأييد توجهات المتطرف بن غفير لتضييق الخناق على الأسرى وتشديد الإجراءات عليهم يثبت تكامل الأدوار التى ينتهجها الاحتلال والمشاركة الكاملة لكل مؤسسات الاحتلال السياسية في الحرب ضد الأسرى.


وقالت الوزارة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه :" أن الحركة الأسيرة لن تكون لقمة سائغة أو مسلكًا سهلًا للأحزاب الاسرائيلية  لكسب المواقف والتأييد من الشارع الصهيوني، مؤكده أن حقوق الأسرى ومنجزاتهم التي انتزعوها بدماء الشهداء وآلام الجوع ستكون صاعق تفجير للأوضاع في حال الاقتراب منها أو محاولة الانقضاض عليها.


وأضافت :" يجب على الاحتلال أن يفهم ويعي جيدا أن غَضبة الأسرى وثورة الشعب ستكون صمام الأمان في وجه أي حماقة سيرتكبها بن غفير، وعليه أن يتخذ من المجرم أردان الذي سبق وأن جرب هذا المسار عبرة وعظة، مؤكده أن معركة الأسرى هي معركة كل أبناء الشعب الفلسطيني.
 

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