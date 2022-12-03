كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الاحد

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأحد (4 ديسمبر).
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم بالكشف بالتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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03 كانون أول / ديسمبر 2022 01:12
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