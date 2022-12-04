وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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04 كانون أول / ديسمبر 2022 08:17
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:
زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة
08:10سلسلة غارات إسرائيلية على غزة والمقاومة تتصدى
08:18الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة
08:15حماس: المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات
08:17أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية
08:12الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين
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