أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

08:12الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين

08:15حماس: المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات

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