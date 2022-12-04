وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين وكالة الرأي الفلسطينية سلسلة غارات إسرائيلية على غزة والمقاومة تتصدى وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يزعم سقوط صاروخ في غلاف غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا اجتاز السياج الأمني شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على جرار زراعي وعربة في الأغوار المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية مونديال 2022: هولندا تفوز على الولايات المتحدة 3-1 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعقد امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال القدس المحتلة
أخبار » الأخبار الحكومية

أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

04 كانون أول / ديسمبر 2022 08:17

غزة- الرأي

أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:

احد خضره
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟