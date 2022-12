إذا كنت مستخدمًا جديدًا لـ سناب شات (أو مجرد مستخدم عادي لـ سناب شات) فقد لا تكون على دراية بجميع ميزاته، بما في ذلك رمز معين على شكل قفل. إذا كنت قد تساءلت يومًا عن معنى رمز القفل الصغير هذا على سناب شات، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.

في هذا الدليل سنشرح الغرض من القفل وكيف يرتبط بميزة سناب شات وفقا لموقع Digitartlends.

ماذا يعني القفل على سناب شات؟

في سناب شات يشير رمز القفل هذا إلى أن قصة سناب شات التي تراها هي ما يُعرف بالقصة الخاصة.

ما هي بالضبط القصة الخاصة؟

القصة الخاصة هي نوع من قصص سناب شات تسمح لمستخدم سناب شات الذي ينشرها بتقييد ظهور هذه القصة على عدد قليل فقط من الأصدقاء المختارين. وهذا يعني أنه إذا نشرت قصة خاصة ، فيمكنك اختيار أي من أصدقائك يمكنه رؤيتها.

بالإضافة إلى ذلك فإن المستخدم الوحيد الذي يمكنه دعوة مستخدمين آخرين إليها أو إضافة سناب إلى قصة خاصة هو المستخدم الذي أنشأ القصة الخاصة في المقام الأول.

وإذا رأيت رمز قفل في قصة فمن المحتمل أن يعني ذلك أنه قد تم اختيارك من قبل أحد أصدقائك على سناب شات لعرض قصة خاصة قاموا بنشرها.

ووفقًا لدليل المساعدة من سناب شات إذا نشرت قصة خاصة فلن يعرف الأصدقاء الذين لم يتم اختيارهم لمشاهدتها عن تلك القصة حيث لن يتم إخطارهم بها.

يمكنك نشر قصة خاصة بالانتقال إلى شاشة ملف التعريف الخاص بك في التطبيق واختيار + قصة جديدة، ثم من القائمة المنبثقة، ستختار قصة خاصة جديدة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

أشياء أخرى يجب معرفتها حول القصص الخاصة على Snapchat

فيما يلي بعض التفاصيل الأخرى التي يجب أن تعرفها عن القصص الخاصة:

يمكن إنشاء ما يصل إلى 20 قصة خاصة في وقت واحد.

تختلف القصص الخاصة عن ميزة My Eyes Only في سناب شات: ميزة My Eyes Only هي المكان الذي يمكن للمستخدمين فيه تخزين Snaps والحفاظ على خصوصيتها. بشكل أساسي ، بمجرد الإعداد ، لا يمكن الوصول إلى ميزة My Eyes Only (واللقطات التي تضعها هناك) إلا من خلال رمز مرور. لذلك إذا كان لديك Snaps في قسم الذكريات ولا تريد أن تكون مرئية لأي شخص غيرك ، فيمكنك إعداد My Eyes Only ثم إرسال هذه الـ Snaps إليها.

عندما تريد عرض الـ سناب التي قمت بتخزينها في My Eyes Only ، فحينئذٍ ستدخل رمز المرور الذي أنشأته عند إعداد My Eyes Only. من ناحية أخرى فإن القصص الخاصة هي مجرد قصص سناب شات مقصورة على أن تكون مرئية فقط لجمهور معين، أي جمهور يمكنك اختيار أعضاء منه.