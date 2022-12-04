"التنمية" تصدر ورقة حقائق حول الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة

غزة - الرأي

أصدرت دائرة الدراسات والإحصاءات بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة حقائق حول الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي صادف أمس السبت 03/12/2022.

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