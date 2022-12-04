"التنمية" تصدر ورقة حقائق حول الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة

أصدرت دائرة الدراسات والإحصاءات بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة حقائق حول الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي صادف أمس السبت 03/12/2022.
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04 كانون أول / ديسمبر 2022 10:07
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