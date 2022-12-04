جودة البيئة تناقش ظاهرة التغير المناخي

غزة-الراي

استضافت اذاعة الرأي الفلسطينية مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م.خالد أبوغالي ، للتحدث عن ظاهرة التغير المناخي ، واثارها السلبية على قطاعي المياه والبيئة في قطاع غزة، كذلك لمناقشة سبل مواجهتها والحد من آثارها ، وذلك من خلال برنامج كوكبنا الذي تقدمه الاعلاميه فاطمة دويك .



بدوره، تحدث أبو غالي عن الاسباب التي تؤدي الى التغير المناخي وأبرز الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي فيما يتعلق بتآكل الشواطئ والذي وصل لتآكل أكثر من 281 دونم على مدار 18 عام بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، متطرقا الى زيادة العجز المائي والذي وصل لأكثر من 120 مليون كوب سنوياً .

كما تناول ابو غالي الأثار السلبية على التنوع الحيوي والأصناف الحيوية، وخصوصاً الضرر الذي حصل لمربي النحل من موت للخلايا بسبب تغيرات درجات الحرارة الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي.

هذا وقد تم خلال اللقاء التطرق لأبرز الخيارات والحلول لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي في قطاع غزة، كما تم الإشارة إلى الأمور المطلوبة من المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لمواجهة هذه اثار ظاهرة التغير المناخي وتحمل مسئوليتها بالخصوص.



واكد أبوغالي أن غزة تعاني من ويلات الحصار والاحتلال، وجاءت الآثار السلبية للتغير المناخي بما يتضمنه من فيضانات وارتفاع درجات حرارة وعجز مائي وتآكل شواطئ لتزيد المعاناة، وتفاقمها خصوصاً على الشرائح المهمشة والضعيفة سواء في القطاع البيئي أو المائي او الزراعي او المجتمعي.



الجدير بالذكر ان قطاع غزة متضرر ومتأثر بشكل كبير جراء التغيرات المناخية الحادة وبحاجة لدعم عاجل وجاد وحازم من خلال توفير مشاريع وتمويل لدعم الفئات المتأثرة بالآثار السلبية للظاهرة التغير المناخي.



من جانبه، أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة في سبيل رفع مستوى الوعي البيئي بظاهرة التغير المناخي وتسليط الضوء عليها، والذي ينعكس بشكل ايجابي على ايجاد حلول جادة وعملية للآثار السلبية لهذة الظاهرة الخطيرة.