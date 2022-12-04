" الباز" يجري جولة تفقديه على الأراضي الحكومية والتخصيصات برفح

غزة-الرأي

أجرى رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز برفقة مدير مكتب سلطة الأراضي في رفح م. طارق أبو يونس جولة على الأراضي الحكومية والأرض المخصصة في محافظة رفح ، كما تفقد د. الباز الأرض المخصصة لمسجد الطاهرة خديجة والالتقاء بلجنة المسجد والاتفاق على تعجيل تسليم الأرض للبدء بإنشاء المسجد.

كما قام رئيس سلطة الأراضي بزيارة منطقة عشوائية الحشاش التي تقع على مساحة ٨٥٠ دنم من أراضي رفح حيث وعد د. الباز بالعمل على تسوية أوضاع العشوائية وفقا للأليات المطروحة لمعالجة لأراضي رفح .

وخلال هذه الجولة التفقدية اطلع رئيس سلطة الأراضي على طبيعة التعديات الواقعة في منطقي موراج عزبة النحال بمواصي رفح .

كما التقى د. الباز بعدد من المواطنين الواقعة أراضيهم خلف وزارة الزراعة واستمع لمطالبهم وأكد سعيه على حل إشكالية أرض الزراعة بالاتفاق مع جميع الأطرفة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولات المتواصلة التي يقوم بها رئيس سلطة الأراضي للاطلاع على سير العمل ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية ومحاولة منعها والتعامل مع المتعدين حسب القانون .