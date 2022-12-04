وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تعلن عن آلية جديدة لتعامل الاحتلال مع تصاريح العمل وكالة الرأي الفلسطينية " الباز" يجري جولة تفقديه على الأراضي الحكومية والتخصيصات برفح وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تناقش تناقش ظاهرة التغير المناخي وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تصدر ورقة حقائق حول الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2407) الأحد 4/12/2022 وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات فـي 10 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يعني القفل على سناب شات؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيفية حذف جهات اتصال متعددة على آيفون وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنظيف ذاكرة الـ Cache و Cookies وسجل التصفح على كروم
أخبار » الأخبار الحكومية

اعتمدها منذ نهاية أكتوبر الماضي

"العمل" تعلن عن آلية جديدة لتعامل الاحتلال مع تصاريح العمل

04 كانون أول / ديسمبر 2022 10:20

غزة - الرأي

أعلنت وزارة العمل في غزة، عن آلية جديدة حول تعامل سلطات الاحتلال مع تصاريح العمل بالداخل المحتل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاحتلال اعتمد منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي إجراءات جديدة تتعلق باعتماد التصاريح إلكترونيا وإلغاء التصاريح الورقة.

وأضافت أنها استلمت التصاريح التي صدرت نهاية شهر أكتوبر الماضي من الشؤون المدنية الأسبوع المنصرم، مما سبب تأخر مغادرة العمال رغم صدور تصاريحهم، وذلك لوجود العديد من الاجراءات التي تتطلب التنسيق مع هيئة المعابر والشؤون المدنية.

وأفادت الوزارة بأن الإجراءات الجديدة تتمثل باستلام الشؤون المدنية أسماء أصحاب التصاريح من الاحتلال الكترونيا، ثم تسلمها لوزارة العمل خلال أيام، مشيرةً إلى أنها تقوم باستلام التصاريح وإدخالها على النظام الإلكتروني المتصل مع هيئة المعابر، وإبلاغ أصحابها بإمكانية المغادرة على الفور.

وشددت الوزارة على أن التصاريح التي تصلها وتُبلغ بها، يتم إعلام أصحابها، والانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها خلال مدة لا تتجاوز ال 48 ساعة.

ودعت الموطنين الذين تواجههم أي مشكلة بالخصوص التوجه لمديرية العمل في محافظته لمعالجتها.

وأكدت وزارة العمل أن تصاريح العمال سارية المفعول بالداخل المحتل حتى تاريخه لم تتجاوز 15500 تصريح.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟