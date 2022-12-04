وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تعلن عن آلية جديدة لتعامل الاحتلال مع تصاريح العمل وكالة الرأي الفلسطينية " الباز" يجري جولة تفقديه على الأراضي الحكومية والتخصيصات برفح وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تناقش تناقش ظاهرة التغير المناخي وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تصدر ورقة حقائق حول الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2407) الأحد 4/12/2022 وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات فـي 10 حوادث سـير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يعني القفل على سناب شات؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيفية حذف جهات اتصال متعددة على آيفون وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنظيف ذاكرة الـ Cache و Cookies وسجل التصفح على كروم
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم" تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

04 كانون أول / ديسمبر 2022 10:23

غزة- الرأي

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023.

وأوضحت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بالوزارة، أن تقويم الطلبة من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي يكون من خلال التقويم المستمر خلال الفترة الدراسية الثانية ويتكون التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته ويواصل الطلبة دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة، وفقاً لما ورد بأسس التقويم التربوي للعام الدراسي 2022-2023.

وأضافت أن امتحانات المرحلة الثانوية تبدأ بتاريخ 2/1/2023، وامتحانات الصفوف من الخامس حتى التاسع تبدأ بتاريخ 3/1/2023، وتنتهي الفترة الدراسية الثانية بتاريخ 12/1/2023.

فصل 1 فصل 2 دولة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟