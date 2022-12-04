"التعليم" تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

غزة- الرأي

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023.

وأوضحت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بالوزارة، أن تقويم الطلبة من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي يكون من خلال التقويم المستمر خلال الفترة الدراسية الثانية ويتكون التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته ويواصل الطلبة دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة، وفقاً لما ورد بأسس التقويم التربوي للعام الدراسي 2022-2023.

وأضافت أن امتحانات المرحلة الثانوية تبدأ بتاريخ 2/1/2023، وامتحانات الصفوف من الخامس حتى التاسع تبدأ بتاريخ 3/1/2023، وتنتهي الفترة الدراسية الثانية بتاريخ 12/1/2023.