التوجيه السياسي يعقد لقاءً للوجهاء والمخاتير بالوسطى

غزة-الراي

عقدت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة الوسطى بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون العشائر لقاءً بعنوان "دور الوجهاء والمخاتير في تحصين المجتمع من آفات السموم والمخدرات".



وحضر اللقاء المستشار د. علاء الدين العكلوك مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، ومدير شرطة محافظة الوسطى العميد ناصر أبو ناصر، ومدير العلاقات العامة بالشرطة العقيد أيمن البطنيجي.



كما وحضر اللقاء نائب مدير إدارة المكافحة العقيد أنور زعرب، ومدير هيئة التوجيه السياسي بالوسطى د. محمد جبر، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات المجتمعية والنخبوية والوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح وأصحاب الرأي.



وفي كلمته، أكد مدير شرطة محافظة الوسطى العميد ناصر أبو ناصر على أهمية دور الوجهاء والمخاتير في تحصين المجتمع وتوعيته من مخاطر آفة المخدرات.



بدوره، لفت العقيد أنور زعرب إلى أن شرطة مكافحة المخدرات تعمل على ملاحقة المروجين وتجفيف منابعهم، مشددًا على أنها ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بسلامة أبناء شعبنا.



من جانبه، أوضح د. محمد جبر أن وزارة الداخلية وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي تعمل بكل مكوناتها لتكثيف التواصل مع كافة الجهات المختصة والعائلات ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال تنظيم اللقاءات المجتمعية والمحاضرات التوعوية التي تهدف إلى الحفاظ على المجتمع من آفة المخدرات.



من جهته، شكر المستشار علاء الدين العكلوك قيادة الشرطة الفلسطينية وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي حرصهم على التواصل الدائم والمستمر مع المخاتير والوجهاء.