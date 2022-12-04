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"الشيوخي": يشيد بجهود"هنية" بانجاح مشاركة فلسطين اعلاميا في المونديال

04 كانون أول / ديسمبر 2022 11:10

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غزة-الرأي
أشاد وائل الشيوخي رئيس الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، بجهود عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في تحقيق مشاركة الوفد الفلسطيني من الإعلاميين الرياضيين لأول مرة في تاريخ المونديال والبطولات الدولية، وأوضح الشيوخي أن الوفد الفلسطيني هو أكبر وفد عربي يتواجد حاليا في الدوحة لتغطية أحداث المونديال.
وعبر الشيوخي عن تقديره لما بذله هنية من جهود لإنجاز هذه المشاركة المشرفة وإتاحة الفرصة المميزة للإعلاميين الفلسطينيين للتواجد واكتساب الخبرة وخوض التجربة، وأكد أن التاريخ سيسجل هذه التجربة والدعم المادي والمعنوي في سجلات الإعلام الفلسطيني، وقال:" هذا التواجد حقق عدة أهداف لخدمة فلسطين، ونال الكثير من الإشادة والتقدير من الإعلاميين العرب".


وكان الشيوخي برفقة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإعلام الرياضي أشرف مطر وإسلام صقر ونخبة من الإعلاميين المشاركين في تغطية أحداث مونديال قطر 2022، في لقاء مع عبد السلام هنية، وجرى تقديم درع الاتحاد تقديرا لجهود هنية ومساهمته الدائمة في دعم الإعلاميين الرياضيين.
 

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