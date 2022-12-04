"هنية":نسعى لتقديم المزيد من الدعم للجنة البارالمبية لذوي الإعاقة

غزة-الراي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن ممارسة الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة حق هام لهذه الشريحة التي تحتاج للاهتمام والرعاية

وأوضح هنية في بيان وصل " الراي" نسخة عنه بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر في كل عام، أن توفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة لذوي الإعاقة يمثل أحد أولويات المجلس الأعلى من خلال مواءمة المرافق الرياضية لاستقبال هذه الفئة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأندية واللجان الرياضية واللجنة البارالمبية.



وأشار هنية إلى أن الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية التي يضعها المجلس تتضمن برامج وأنشطة متنوعة تلبي حاجة رياضة ذوي الإعاقة، منوها إلى أن الجهود التي بذلت على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مكانة رياضة ذوي الإعاقة وتحقيق العديد من الإنجازات والمشاركات العربية والدولية.



كما تطرق إلى عدة منجزات خلال العام الحالي لصالح رياضة ذوي الإعاقة منها تطوير صالة اللياقة البدنية المخصصة للرياضيين من ذوي الإعاقة بجوار صالة سعد صايل بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وموافقة لجنة متابعة العمل الحكومي على تمويل تطوير مرافق نادي الجزيرة بمدينة غزة لخدمة اللاعبين من ذوي الإعاقة، وتمويل مشاركة منتخب كرة القدم - البتر في التصفيات الٱسيوية في إيران، ورعاية عدة بطولات رياضية، والحصول على إنجاز كبير لمنتخب السلة للكراسي المتحركة في البطولة الدولية في الهند والاستقبال الحافل والتحضير لحفل التكريم للأبطال.



وأكد هنية أن رياضة ذوي الإعاقة تحتاج المزيد من الدعم والرعاية وتوفير متطلبات التطور ومواصلة حصد الإنجازات، وقال:" يتطلب من كافة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الداعمة والدول المانحة تعزيز دعم ذوي الإعاقة ومعالجة ٱثار ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم تزيد من أعداد الأشخاص الذين يتعرضون لإصابات بليغة وإعاقات مستدامة وبتر للأطراف مما يفرض على الجميع القيام بمسئولياته تجاه هذه الفئة وتقديم الدعم لهم".

