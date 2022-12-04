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تعاملت مع 133 حريقًا

طواقم "الدفاع المدني" تنفذ 731 مهمة خلال نوفمبر

04 كانون أول / ديسمبر 2022 11:23

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غزة-الرأي

نفذت طواقم الدفاع المدني 731 مهمة خلال شهر نوفمبر الماضي بكافة محافظات قطاع غزة، تنوعت بين" إخماد حرائق، حوادث إنقاذ وإسعاف، جولات تفقدية للأمن والسلامة، ودورات تدريبية".


وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، خلال تقريرها الشهري، أن الحرائق التي سيطرت عليها طواقمها بلغت 133 حريقًا شملت 42 حريقًا بمحافظة غزة، و34 حريقًا بخانيونس، و24 حريقًا بالوسطى، و19 حريقا بشمال غزة، و14 حريقاً برفح.


وبين الدفاع المدني أن أكثر أسباب الحرائق تمثلت في "الماس الكهربائي، الإهمال، والعبث من قبل الأطفال".


وذكر التقرير أن طواقم الإنقاذ نفذت 165 مهمة إنقاذ، منها 65 حادثة بمحافظة غزة، و42 حادثة بالوسطى، و27 بشمال غزة، و19 حادثة بخانيونس، و11 حادثة برفح.
ونوه الدفاع المدني إلى أن طواقم الإسعاف نفذت 248 مهمة إسعاف، بلغت 84 مهمة بمحافظة غزة، و57 بشمال غزة، و48 بخانيونس، و35 برفح، و24 بالوسطى.


من جانبها، أنجزت إدارة الأمن والسلامة 139 معاملة، شملت محطات وقود وغاز ومنشآت صناعية ومطابخ ومخابز، حيث نفذت فرق المتابعة والتفتيش 23 جولة تفتيشية بمحافظات القطاع، شملت 152 زيارة تفتيشية على المنشآت والحرف المتنوعة، لفحص مدى التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة.


وأشار الدفاع المدني إلى تنفيذ إدارة التدريب 46 نشاطًا تدريبياً، استفاد منها 4436 متدربًا ومتدربة.

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