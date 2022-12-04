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"التنمية "تستعرض الإجراءات التي تمت لحماية الطفولة بعد حريق الشمال

04 كانون أول / ديسمبر 2022 11:45

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غزة-الرأي
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للأسرة والمرأة اجتماع لشبكة حماية الطفولة في محافظة شمال غزة , وبحضور مرشدين حماية الطفولة ومندوبي مؤسسات شبكة الحماية في محافظة شمال غزة.

وقد تم خلال الاجتماع عرض تدخلات وزارة التنمية الاجتماعية في حادث حريق عائلة ابوريا والتي تمثلت بالتدخل الفوري والمباشر من اللحظات الأولى للحادث من خلال النزول للميدان من قبل الادارة العامة للاسرة والطفولة ومرشدين حماية الطفولة في محافظة شمال غزة حيث تم عقد اجتماع طارئ لشبكة حماية الطفولة وتم اعداد خطة عاجلة للتدخل وتوزيع الادوار والمهام لتقديم خدمة الاسعاف النفسي الأولى للأهالي والأطفال في منطقة الحدث .


كما كان لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني تدخل  من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لما يقارب من 100اسرة في مكان الحدث وتقديم خدمة الاسعاف النفسي الاولي للاهالي والاطفال ،الى جانب مؤسسة تامر لتعليم المجتمعي من خلال تنفيذ جلسات تفريغ نفسي لما يقارب من 200 طفل داخل مدرسة حمد بن خليفة التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وكانت هناك تدخلات لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين للاطفال داخل المدارس واستفاد منها ما يقارب من 1000طالب وطالبة وكانت هناك تدخلات لباقي اعضاء الشبكة من تقديم خدمات الاسعاف النفسي الاولي وجلسات التفريغ النفسي .

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