التنمية الاجتماعية تعقد لقاء توعوي حول مخاطر الإدمان

غزة-الرأي

نفذ قسم الإسرة و المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية في مديرية غزة , لقاء توعوى حول الإدمان بالتعاون مع لجنة الوقاية من الإدمان و المؤثرات العقلية , و مركز العودة الصحى لعدد 30سيدة وذلك بهدف توعيتهم بمخاطر الادمان من الجانب الصحى والإجتماعى حيث تم الحديث عن مخاطر الإدمان على الصحة و المجتمع وبأن الإدمان و تعاطى المخدرات مفتاح لغيرها من الجرائم مثل السرقة و القتل والتى تهدد استقرار و تماسك المجتمع و خطورتها لايقتصر على المدمن نفسة فقط بل يمتد إلى الاسرة و المجتمع .



و فى نهاية اللقاء تم توزيع بعض الهدايا على النساء المشاركات.

