محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

غزة - الرأي

قالت وزارة الأسرى وشؤون المحررين في غزة، إن محكمة الاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير القائد نائل البرغوثي بعد 43 عامًا من الاعتقال.

وذكرت الوزارة، أن القرار كان متوقعًا في ظل التبعية المُطلقة للمنظومة القضائية للاحتلال لأجهزة المخابرات والأمن، وتجردها من الاستقلالية والعدالة في التعامل مع قضايا الأسرى.

وأكدت أن هذا القرار يثبت أن الطريق الأوحد والأقصر لتحرير الأسرى هو المقاومة، مضيفةً: "كما تحرر البرغوثي في صفقة وفاء الأحرار الأولى فإن المقاومة بتوفيق الله وعونه قادرة على تحريره وإخوانه من قيود الاحتلال".

يذكر أن الأسير البرغوثي معتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عامًا، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أمضى منها 34 عامًا بشكل متواصل، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم عام 2014.