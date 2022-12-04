وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد لقاء توعوي حول مخاطر الإدمان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يحتفل بيوم المعاق العالمي وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية "تستعرض الإجراءات التي تمت لحماية الطفولة بعد حريق الشمال وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تبدأ استعداداتها لاختتام مسابقة أفضل مركز ثقافي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم "الدفاع المدني" تنفذ 731 مهمة خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية "هنية":نسعى لتقديم المزيد من الدعم للجنة البارالمبية لذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية "الشيوخي": يشيد بجهود"هنية" بانجاح مشاركة فلسطين اعلاميا في المونديال وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يطالب باستدعاء عشرات كتائب الاحتياط للضفة وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يعقد لقاءً للوجهاء والمخاتير بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنشر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد 43 عامًا من الاعتقال

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

04 كانون أول / ديسمبر 2022 12:11

الأسير نائل البرغوثي
الأسير نائل البرغوثي

غزة - الرأي

قالت وزارة الأسرى وشؤون المحررين في غزة، إن محكمة الاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير القائد نائل البرغوثي بعد 43 عامًا من الاعتقال.

وذكرت الوزارة، أن القرار كان متوقعًا في ظل التبعية المُطلقة للمنظومة القضائية للاحتلال لأجهزة المخابرات والأمن، وتجردها من الاستقلالية والعدالة في التعامل مع قضايا الأسرى.

وأكدت أن هذا القرار يثبت أن الطريق الأوحد والأقصر لتحرير الأسرى هو المقاومة، مضيفةً: "كما تحرر البرغوثي في صفقة وفاء الأحرار الأولى فإن المقاومة بتوفيق الله وعونه قادرة على تحريره وإخوانه من قيود الاحتلال".

يذكر أن الأسير البرغوثي معتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عامًا، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أمضى منها 34 عامًا بشكل متواصل، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم عام 2014.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟