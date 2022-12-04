الشباب والثقافة" تكرم المراكز الشبابية على اسهاماتها التدريبية

غزة - الرأي:

كرمت الهيئة العامة للشباب والثقافة،اليوم عددًا من المراكز الشبابية المشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية التي أشرفت عليها الهيئة خلال العام 2022، بحضور رئيس الهيئة أحمد محيسن، والمدير العام للشباب جمال العقيلي، إضافة إلى رؤوساء المراكز الشبابية.

بدوره، ، أكد محسين أن الهيئة تولي إهتمامًا خاصًا بالتدريب في شتى مجالات العلوم الإنسانية، مشدَّدًا على أهمية تدريب الشباب الفلسطيني وتنمية مهاراتهم واكسابهم مهارات وخبرات جديدة، وتمكينهم من تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، وتوسيع مخزونهم الثقافي والمعرفي، ليكونوا على قدر التحديات التي يفرضها الواقع الفلسطيني.

وأشاد محيسن بعمل المراكز الشبابية ودورها المهم في دعم الشباب في قطاع غزة، وتنفيذ مبادرات وبرامج متنوعة تستهدف كافة شرائح المجتمع، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل وتعزيز الشراكة بين الهيئة والمراكز الشبابية للإرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدم للشباب وزيادة أعداد الفئات المستهدفة والمستفيدة من تلك الخدمات.

وتم خلال الحفل تكريم، مركز سنابل الشبابي، ومركز شباب الأمة، ومركز نور الحياة، ومركز وطن، ومركز خربة العدس، ومركز متطوعي لمسة وفاء، ومركز أجيال، ومركز شعلة أمل، ومركز سواعد، ومركز زينة، ومركز وتين.

