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"الاقتصاد" تعلن توفير أجهزة حديثة لفحص المواد الغذائية والمشروبات والزيوت

04 كانون أول / ديسمبر 2022 01:01

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن توفير أجهزة حديثة لفحص المواد الغذائية والمشروبات والمياه والزيوت في قطاع غزة.

وقال مدير مكتب حماية المستهلك في غزة هاني البراوي، إن الأجهزة الجديدة ساعدت الطواقم في المتابعة الميدانية خلال الجولات التفتيشية وساهمت في تطوير العمل.

وأكد البراوي، أن الأجهزة تستخدم في فحص المشروبات الغازية داخل المحال والمولات التجارية والمياه المستخدمة في عملية انتاج الطعام والمنتجات المختلفة وكذلك في فحص المنتجات المخزنة داخل الثلاجات وقياس نسبة الزيوت المستخدمة في عمليات التصنيع.

وأوضح أن الأجهزة يستخدمها طواقم حماية المستهلك في الأسواق والمحال التجارية خلال الجولات اليومية التي يتم تنظيمها للتأكد من صلاحية وجودة المنتجات المباعة للمواطنين.

وأشار البراوي إلى أن الأجهزة ستساعد في عملية المتابعة والتدقيق على المنتجات وستعزز من قدرة وقوة المفتش في الميدان.

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