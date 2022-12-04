"مجمع عدوان الطبي" يُقدم 26 ألف 676 خدمة خلال نوفمبر

غزة-الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية في محافظة شمال غزة، 26 ألف 676 خدمة طبية، خلال نوفمبر الماضي، عبر مستشفياته وعياداته وأقسامه المتعددة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع استقبل 13070 حالة مرضية للمواطنين منهم 5011 حالة من حملة التأمينات العسكرية و8059 حالة لحملة التأمينات المدنية.

وأظهر التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة لـ 20061 حالة، فيما قدم قسم الأشعة بالمجمع 3204 خدمة.

ولفت لإجراء مستشفى الجراحة 212 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت 349 حالة ولادة بمستشفى النساء والتوليد، فيما قدمت أقسام التمريض الخدمة لـ 2850 حالة.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية، وأقسام الأعصاب والصدرية وقسم المناظير والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة وقسم العلاج الطبيعي للأطفال، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع