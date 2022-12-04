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"التقنية" تُنظم ورشة عمل بعنوانِ:"تنمية مهارات الإسعافات الأولية"

04 كانون أول / ديسمبر 2022 02:21

ديرالبلح- الرأي

نظمَ قسم المهن الهندسية بالتعاونِ مع قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع ورشة عمل بعنوان: "تنمية مهارات الإسعافات الأولية" والتي استهدفت طلبة قسم المهن الهندسية اختصاص التركيبات الكهربائية، بحضور د. مراد أبو منسي - رئيس قسم التعليم المستمر، م. إياد أبو سالم - المحاضر بقسم المهن الهندسية، وأ. رامي القطاوي -ضابط إسعاف "مدرب الورشة".

ورحبَ د. أبو منسي بالحضور، مؤكدًا على حرص قسم التعليم المستمر في إثراء المعرفة وتنميتها لدى طلبة الكلية بمختلف التخصصات، موضحًا أن هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات ينظمها القسم لذات الهدف "إثراء معرفة الطلبة".

وبينَ م. أبو سالم أن هذه الورشة تأتي استكمالًا لمتطلبات مساق الأمن والسلامة المهنية من حيثُ كيفية التعامل مع حالات الإغماء، وحالات الصدمة الكهربائية، بالإضافة إلى آلية التعامل مع درجات الحروق، وطرق الإنعاش والتنفس الصناعي.

وأشرفَ على تدريب الطلبة أ. القطاوي مقدمًا لهم أهم المهارات التي تلزم لعملهم المهني في ميدان العمل.

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