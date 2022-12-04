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بلدية المغازي تعقد لقاء البيت المفتوح لإطلاق الخطة التنموية الإستراتيجية

04 كانون أول / ديسمبر 2022 02:23

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غزة-الراي 
نظمت بلدية المغازي وسط القطاع لقاءاً مجتمعياً بعنوان البيت المفتوح حضره رئيس البلدية أ. حاتم الغمري وأعضاء المجلس البلدي وممثل المكتب الإستشاري م. صلاح طه، وعدد من ممثلي المؤسسات وممثلي لجان الاحياء والمسائلة و المخاتير والوجهاء والشخصيات الإعتبارية من مختلف التخصصات والإهتمامات .


بدوره، اكد رئيس البلدية على أن البلدية تفتح أبوابها أمام كافة شرائح المجتمع المحلي للمشاركة بفاعلية في عملية التخطيط التي تهم كل مواطن ،معلنا عن بدء مراحل عملية التخطيط التنموي داعيا لمشاركة مجتمعية فاعلة وحقيقية.


وشدد على ضرورة مشاركة شرائح مهمة كالمرأة و ذوي الإعاقة و قطاع الشباب من أجل تحديد الإحتياجات الحقيقية للمواطنين .


من ناحيته ، قدم الغمري شكره العميق لادارة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية الداعم لهذا المشروع والمكتب الاستشاري EMMC الذي سيشرف على اعداد الخطة الى جانب البلدية .


و تخلل اللقاء عرض قدمه م. محمد مغاري منسق الخطة التنموية عرضاً مفصلاً حول ما وصلت إليه الأمور في الخطة السابقة ، وما تم إنجازه والمعيقات .


كما قام بعرض مفصل حول آلية العمل في الخطة القادمة موضحاً مراحل إعداد الخطة والمشاركة من قبل المؤسسات والأفراد من المجتمع المحلي .
 

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