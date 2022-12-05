اليازوري: نولي أهمية بالغة لضبط المدخلات الزراعية بغزة

غزة - الرأي

أكد وكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري، أن وزارته تولي أهمية بالغة لضبط المدخلات الزراعية.

جاء ذلك خلال مشاركة اليازوري في حفل افتتاح فقاسة أبو صافي النموذجية برفقة عدد من رجال الأعمال، وموظفي الوزارة.

وأشاد بهذا المشروع، مؤكدا أنه إضافة نوعية إلى بيئة الإنتاج الزراعي بقطاع غزة.

وقال اليازوري، إن الوزارة تؤكد على أولويتها في ضبط المدخلات الزراعية، وفي المقدمة منها البيض المخصب الذي يدخل القطاع، والذي يمر بعدة مراحل لفحصه من خلال مختبرات البيطرة بالوزارة، لمنع نقل الأمراض بمختلف أنواعها والحد من الخسائر، التي تلحق بالمربين والمزارعين.