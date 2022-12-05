وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تُشرف على تسليم العمارة التعاونية الخامسة شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 210 وكالة الرأي الفلسطينية اليازوري: نولي أهمية بالغة لضبط المدخلات الزراعية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تعلن شعار انطلاقتها الـ 35 وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات بـ 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تُشرف على تسليم العمارة التعاونية الخامسة شمال القطاع

05 كانون أول / ديسمبر 2022 09:34

غزة - الرأي

أشرفت هيئة العمل التعاوني بوزارة العمل، على القرعة العلنية لتسليم العمارة التعاونية الخامسة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع إسكان الشباب التعاوني، بإشراف الاتحاد العام للهيئات الشبابية، وتنفيذ شركة العجرمي للمقاولات.

وأشاد مدير هيئة العمل التعاوني بوزارة العمل نبيل المبحوح بالجهود التي يبذلها الاتحاد العام للهيئات الشبابية لإنجاح مشروع إسكان الشباب التعاوني.

وثمن المبحوح خطوة الاتحاد في الاهتمام بمشروع الإسكان التعاوني، متمنيا أن تتطور هذه الفكرة، ويتم تعميمها على جميع محافظات قطاع غزة.

وأكد دعم وزارة العمل لجميع النشاطات التعاونية في قطاع غزة، معربا مواصلة الجهود من أجل تعزيز الفكر التعاوني في جميع القطاعات.

وحضر الاحتفال لفيف من ممثلي المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والعائلات المشاركة وذويهم.

وتم خلال الاحتفال إجراء القرعة العلنية، وتسليم الشقق لأصحابها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هيئة العمل التعاوني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟