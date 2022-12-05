وزارة العمل تُشرف على تسليم العمارة التعاونية الخامسة شمال القطاع

غزة - الرأي

أشرفت هيئة العمل التعاوني بوزارة العمل، على القرعة العلنية لتسليم العمارة التعاونية الخامسة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع إسكان الشباب التعاوني، بإشراف الاتحاد العام للهيئات الشبابية، وتنفيذ شركة العجرمي للمقاولات.

وأشاد مدير هيئة العمل التعاوني بوزارة العمل نبيل المبحوح بالجهود التي يبذلها الاتحاد العام للهيئات الشبابية لإنجاح مشروع إسكان الشباب التعاوني.

وثمن المبحوح خطوة الاتحاد في الاهتمام بمشروع الإسكان التعاوني، متمنيا أن تتطور هذه الفكرة، ويتم تعميمها على جميع محافظات قطاع غزة.

وأكد دعم وزارة العمل لجميع النشاطات التعاونية في قطاع غزة، معربا مواصلة الجهود من أجل تعزيز الفكر التعاوني في جميع القطاعات.

وحضر الاحتفال لفيف من ممثلي المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والعائلات المشاركة وذويهم.

وتم خلال الاحتفال إجراء القرعة العلنية، وتسليم الشقق لأصحابها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هيئة العمل التعاوني.