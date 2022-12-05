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"الشؤون العامة" تُنجز 5 آلاف معاملة خلال نوفمبر

05 كانون أول / ديسمبر 2022 09:51

غزة - الرأي

أنجزت الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني "الشق المدني" 5 آلاف و391 معاملة خلال نوفمبر.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للشؤون العامة أنها قدمت 1266 خدمة للجمعيات الأجنبية والمحلية، تنوعت ما بين (التدقيق المالي والإداري لفروع الجمعيات الأجنبية، ختم سندات قبض، التدقيق المالي على الجمعيات المحلية، التفتيش المالي والإداري الميداني على الجمعيات إفادات، معالجة شكاوى). 

وحسب التقرير فإن الإدارة قدمت 338 خدمة تنوعت بين (ترخيص وتجديد وتفتيش كتبة عرائض، رفع القيد عن طلبات شهادات حسن السيرة والسلوك سابقة)، في حين أتمّت إصدار 2091 شهادة حسن سيرة وسلوك.   

بدورها قدمت الإدارة 3 خدمات تمثلت في استقبال وتقديم بيانات بحثية للباحثين، فيما أنجزت 1693 خدمة تنوعت ما بين (تقديم الاستشارات القانونية، المعالجة القانونية للشكاوى).

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