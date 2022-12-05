"شؤون العشائر" تُعالج 900 قضية خلال نوفمبر

غزة - الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 941 قضية خلال نوفمبر.

وأوضح تقرير صادر عن العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمسة أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، والبالغ عددها 941 قضية تقدم بها المواطنون، تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 319 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 151 قضية، بدورها أنجزت لجان إصلاح خانيونس 165 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 185 قضية، ومحافظة الوسطى 121 قضية.

