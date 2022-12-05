وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تكرّم موظفي التشغيل المؤقت وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون العشائر" تُعالج 900 قضية خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية "الشؤون العامة" تُنجز 5 آلاف معاملة خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تُشرف على تسليم العمارة التعاونية الخامسة شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 210 وكالة الرأي الفلسطينية اليازوري: نولي أهمية بالغة لضبط المدخلات الزراعية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تعلن شعار انطلاقتها الـ 35 وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات بـ 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم
أخبار » الأخبار الحكومية

"شؤون العشائر" تُعالج 900 قضية خلال نوفمبر

05 كانون أول / ديسمبر 2022 09:53

غزة - الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 941 قضية خلال نوفمبر.  

وأوضح تقرير صادر عن العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمسة أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، والبالغ عددها 941 قضية تقدم بها المواطنون، تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.  

ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 319 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 151 قضية، بدورها أنجزت لجان إصلاح خانيونس 165 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 185 قضية، ومحافظة الوسطى 121 قضية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟