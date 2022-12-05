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بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات المعنية

الشرطة تُنظم يوماً ترفيهياً لأطفال ذوي الإعاقة

05 كانون أول / ديسمبر 2022 10:42

غزة - الرأي

نظم جهاز الشرطة في غزة، صباح أمس الأحد، يوماً ترفيهياً لأطفال من ذوي الإعاقة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مقر مدينة عرفات للشرطة، بحضور مجلس قيادة الشرطة وعدد من مدراء الإدارات.

وشارك في فعاليات اليوم الترفيهي 100 طفل من ذوي الإعاقة، الذين يتلقون الخدمة في جمعية الحق في الحياة لذوي متلازمة الدوان والتوحد، ومستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وجمعية أطفالنا للصم، وجمعية مبرة الرحمة ومركز النور للمكفوفين.

وخلال كلمةٍ له، أعرب مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح عن فخر قيادة الشرطة بأصحاب الهمم، مؤكدًا أن هذه الفئة تحظى باهتمامٍ ورعاية كبيرة.

وتوجّه اللواء صلاح بالشكر لرؤساء الجمعيات والمؤسسات التي ترعي هذه الفئة من أبناء شعبنا، لافتاً إلى استعداد الشرطة في التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي والمدني لتقديم أفضل خدمة لهم.

وشارك اللواء صلاح برفقة مجلس قيادة الشرطة، ذوي الهمم في تناول طعام الإفطار، وعدد من الفقرات الترفيهية والفنية، وسط أجواء احتفالية.

وتخلل اليوم الترفيهي تنفيذ سلسلة من الألعاب التنشيطية والرياضية، والعروض الفنية، وتنظيم حركة السير على مفترق الميناء غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى اصطحابهم في جولةٍ بحرية.

واختتم اليوم الترفيهي بتوزيع الهدايا على الأطفال، الذين عبّروا من جانبهم عن سعادة كبيرة بهذه الأنشطة.

من جانبها، قدّمت المؤسسات والجمعيات المشاركة شكرها للفتة التي قدمتها الشرطة اتجاه هذه الشريحة من أبناء شعبنا. 

ويأتي اليوم الترفيهي تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحيه العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام.
 

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