"عيادة حجازي" تُقدم 4 آلاف خدمة طبية خلال نوفمبر

غزة - الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 4 آلاف و332 خدمة طبية خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2022م عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدمت 4285 خدمة للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، حيث استقبلت 1788 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 365 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 1424 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 585 خدمة.

وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 587 مواطناً، في حين قدم قسم الطب العام 965، وقدم قسم طب الأطفال والتخصصات الأخرى الخدمة ل 406 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والجلدية والطب العام والعظام والأنف الأذن الحنجرة والعيون والأطفال.