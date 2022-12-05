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"التعليم" تعلن عن مسابقة ثقافية بالأجناس الأدبية لطلبة الجامعات والكليات

05 كانون أول / ديسمبر 2022 11:41

غزة - الرأي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، عن إطلاق المسابقة الثقافية في الأجناس الأدبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي للعام 2022-2023 وذلك في مجالات: الشعر، القصة القصيرة، المقال (الأدبي، الاجتماعي، السياسي).

وتهدف المسابقة إلى الكشف عن مواهب الطلبة في نظم الشعر وكتابة القصة القصيرة والمقال، وتنمية مواهبهم والعمل على تبنيهم والارتقاء بمستواهم، وتكريمهم ونشر أعمالهم، وكذلك تشجيع الطلبة على قراءة الأدب، وتوظيف هذه المواهب في خدمة المجتمع.

وبينت الوزارة أنه من شروط المسابقة أن يكون المشارك طالباً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في برامج (البكالوريوس والدبلوم)، وأن يلتزم باللغة العربية الفصحى في كتابته، وألا يكون العمل المُقدم قد فاز بمسابقة أو جائزة سابقة، وأن تهدف الأعمال المشاركة إلى تقوية الوازع الديني والوطني والأخلاقي والإنساني.

ويبدأ تسليم الأعمال المشاركة يوم الأحد 4/12/ 2022 وحتى الأربعاء 4/1/2023، وذلك في الإدارة العامة للتعليم الجامعي بمقر وزارة التعليم الرئيسي بمدينة غزة، وسيكون هناك احتفال تكريمي وتوزيع جوائز للفائزين.

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