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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

05 كانون أول / ديسمبر 2022 12:19

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، غداً الثلاثاء.

وقالت الهيئة، إن السفر سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة التاسعة، والعاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/39) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وأضافت أن السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/47) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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