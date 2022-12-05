"التعليم" تُنفذ نشاطات مدرسية لغرس وتعزيز قيمة احترام المعلم

غزة - الرأي

نفّذت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة نشاطات وفعاليات مدرسية لغرس وتعزيز قيمة احترام المعلم لدى طلبة المدارس.

وقالت الوزارة، إن من بين الفعاليات التي جرى تنفيذها تفعيل الإذاعة المدرسية والعروض المسرحية والبوسترات، واستضافة شخصيات أكاديمية ودعاه، وتكريم معلمين ومعلمات.

وذكرت أنه يجري التأكيد خلال النشاطات على ضرورة احترام وتقدير المعلم الفلسطيني؛ هذا المعلم صاحب الدور الطليعي والريادي والوطني في حمل رسالة الأنبياء ونقل وتعليم المعرفة والعلوم للأجيال.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي يُركّز هذا الأسبوع على قيمة احترام المعلم.