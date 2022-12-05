الصحة: قطاع غزة يمر موجة إنفلونزا موسمية

غزة - الرأي

قالت وزارة الصحة في غزة، إن ما يمر به قطاع غزة والمنطقة عبارة عن موجة إنفلونزا موسمية.

ودعت الوزارة، الجميع إلى اتباع الإرشادات الصحية ذات العلاقة.

وفيما أبرز الإرشادات للوقاية من الإنفلونزا:

1- الابتعاد عن أماكن التجمعات والأماكن المزدحمة وعن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات المرض والرشح، وكذلك ارتداء الكمامة لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، حتى لا يتعرضوا للعدوى من الآخرين، والمحافظة على نظافة الأيدي وهي أهم طرق الوقاية من الإصابة بالفيروسات والنظافة الشخصية.

2- شرب السوائل الدافئة واستعمال خافض الحرارة، وفي حال وجود سعال تناول أدوية للسعال، والتوجه للمستشفى في حال وجود أعرض شديدة أو ضيق تنفسا لإجراء فحص شامل.

3- ضرورة تلقي اللقاح المضاد للإنفلونزا لأنه يشكل حماية من الفيروسات الأكثر خطرا.