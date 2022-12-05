مدرسة البراق الأساسية "أ" تكرم معلمات المدرسة

غزة- الرأي

كرمت مدرسة البراق الأساسية أ معلمات المدرسة بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني الذي يصادف في الرابع عشر من ديسمبر ، وبحضور مدير الدائرة الإدارية ا.خالد المزين وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية إضافة إلى مدير المدرسة ا. لميس المصري ولفيف من معلمات المدرسة ومدراء المدارس ومديريات المدرسة السابقات ومجلس أولياء الأمور في المدرسة. وفي كلمته أثنى أ.المزين على دور المعلم الفلسطيني في تنشئة جيل مثقف واعٍ يعرف كيف يدافع عن قضيته متمسك بدينه ولن يتخلى عن ثوابته. وأضاف انه من السعادة الغامرة ان نقف في تقدير قامات فلسطين وهو المعلم الذي يحمل اشرف مهنة التي لا يمكن ان تضاهيها اي مهنة اخرى لانه صاحب رسالة وقيمة ومعارف ومهارات وكانه يسير على منهجية الرسل والصحابة الكرام. وقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاح هذا الحفل المبارك الذي يحتوي على تكريم معلمات المدرسة بدورها رحبت مديرة المدرسة بالحضور جميعاً مؤكدة أن هذا الحفل جاء لأجل أن نعطي المعلم تكريماً بسيط لا يوفي حقه الذي يبذل ثمرة شبابه من أجل أبنائنا الطلبة، وفي ختام كلمتها شكرت جميع معلمات المدرسة على جهودهم الرائعة وعطائهم الدائم متمنية لهم مزيد من الإبداع والتميز. هذا و شهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والابداعية التي قدمتها طالبات المدرسة وسط أجواء ملؤها السرور والسعادة. وفي الختام قدمت المدرسة الشهادات والهدايا للمعلمات تكريماً وتقديراً لهم.