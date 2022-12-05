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بلدية عبسان الكبيرة تنظم ورشة عمل للجان الأحياء

05 كانون أول / ديسمبر 2022 02:48

خانيونس- الرأي

نظمت بلدية عبسان الكبيرة ورشة عمل للجان الأحياء لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 والممول من خلال صندوق تطوير الهيئات المحلية وإشراف EMCC وكونسلت راي.

حيث افتتح الورشة رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة مرحباً بالحضور ومؤكداً على العمل المشترك من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية ضمن رؤية تشاركية.

وعرف د. أحمد أبو إسماعيل مدير دائرة التنمية والاستثمار الحضور بالأهداف الرئيسية للخطة التنموية، وتوضيح مفهوم التخطيط الاستراتيجي ومراحلها حسب الدليل، والتجهيزات لعقد لقاء البيت المفتوح الأول بمشاركة المجتمع المحلي.

كما وبين أبو إسماعيل آلية العمل في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ التخطيط الاستراتيجي، مؤكداً على الدور الفاعل للجان الأحياء لمشاركة المجتمع في اعداد الخطة.

يذكر أن البلدية بدأت في التحضيرات للأطلاق لقاء اليوم المفتوح الأول للبدء بأعداد الخطة الاستراتيجية لعام للأعوام 2023-2026 ضمن رؤية تشاركية مجتمعية.

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