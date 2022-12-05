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بلديتي المغازي والزوايدة يعلنان عن انطلاق حملة بيدنا غزة جميلة

05 كانون أول / ديسمبر 2022 02:58

الوسطى- الرأي

أعلن رئيسي بلديتي المغازي والزوايدة حاتم الغمري، وسامي ابو محيسن، بحضور محمود صالحة مدير عام المنطقة بوزارة الحكم المحلي، عن انطلاق الحملة بحضور عدد من صناع الجمال والمتطوعين وممثلي لجان الأحياء.

حيث أكدوا على ضرورة الاهتمام بشارع صلاح الدين كونه واجهة لقطاع غزة يجب الحفاظ على نظافته باستمرار مؤكدين على ضرورة الاستمرار في تنفيذ تلك المبادرات الهامة.

ومن جانبهم قدموا شكرهم العميق لوزارة الحكم المحلي على تبني مثل تلك المبادرات الهادفة والهامة، ومن جهة أخرى قدموا شكرهم لكل من ساهم ويساهم في هذه الأعمال المجتمعية التي تهدف للحفاظ على البيئة

زو مغا
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