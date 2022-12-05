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بالتنسيق مع المعهد الوطني للتدريب

تعليم شمال غزة يفتتح دورة متقدمة في مهارات البوربوينت

05 كانون أول / ديسمبر 2022 03:02

شمال غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم – شمال غزة (قسم التدريب) وبالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب والادارة، دورة متقدمة في مهارات البوربوينت في مدرسة الشيماء الثانوية للبنات.

وحضر مراسم افتتاح الدورة مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية، ورئيس قسم التدريب د. رنان الأشقر، ومديرة مدرسة الشيماء أ. وصال عزيز، ومشرف النشاط الرياضي أ. مروان الخالدي، ومشرف الإعلام المدرسي أ. عطية الحاج أحمد، ومدربة الدورة أ. نجاح أبو حميدة.

ورحبت أ. عزيز بالحضور كافة، مؤكدة على المعلمات المشاركات في الدورة أن يكن مثالاً يحتذى في الالتزام والانضباط، مشيدةً بقدرة المدربة أبو حميدة على تقديم المعلومات الكافية والمفيدة في مجال التكنولوجيا.

بدوره، أكد أ. شهاب، على أن هذه الدورة تهدف إلى تطوير الأداء المهاري لدى المعلمات، مشدداً على ضرورة أن تمتلك كل معلمة مهارات التكنولوجيا المعاصرة التي تدخل في صميم العملية التعليمية، بحيث تكون كل معلمة قادرة على تصميم البطاقات التعليمية، وتوظيف مخططات smart art""، وتصميم الألعاب والمسابقات التربوية.

يشار هنا إلى أن عدد المشاركات في الدورة بلغ (30) معلمة، فيما ستستمر الدورة على مدار ثلاثة لقاءات بواقع (9) ساعات تدريبية، هذا وسيتم منح المتدربات شهادات معتمدة باجتياز الدورة.

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