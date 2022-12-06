تعرف على أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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06 كانون أول / ديسمبر 2022 08:23
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء:
زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة
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08:42أين يحدث أول شروق للشمس على الأرض؟
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08:34بدء زرع "شريحة المخ" خلال 6 أشهر
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