وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أقدم كائن على قيد الحياة يحتفل بعيد ميلاده الـ190 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على الحرارة وتوقع سقوط أمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى: انتكاسة حدثت على الحالة الصحية للأسير مقداد وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم غرفتين زراعيتين في بلدة إذنا غرب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية البريج تطلق مبادرة #بيدنا_غزة_جميلة تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع. وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يؤجل النظر بقضية أراضي وادي الربابة في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون 30 غرسة زيتون غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مسجداً في دورا جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري
أخبار » الرياضة و الملاعب

المغرب يخوض مباراة نارية ضد إسبانيا اليوم

06 كانون أول / ديسمبر 2022 08:26

الدوحة- الرأي

تختتم منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الثلاثاء، بمباراتين، من العيار الثقيل.

المغرب يخوض مباراة من العيار الثقيل اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة الفلكي المغربي الشهير الخطابي يتنبأ بمفاجأة لمنتخب المغرب في مونديال قطر

وستجمع المباراة الأولى منتخبي المغرب وإسبانيا، في تمام الساعة (5:00) بتوقيت فلسطين، على استاد المدينة التعليمية بالريان، ويديرها حكم الساحة الدولي الأرجنتيني، فرناندو راباليني.

ويأمل منتخب المغرب كتابة التاريخ، حيث سيدخل مباراة إسبانيا وعينه على تحقيق الانتصار والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

وسبق لمنتخب "لأسود الأطلس" أن لعب في الدور ثمن النهائي لكاس العالم، وكان ذلك في مونديال المكسيك 1986، عندما واجه ألمانيا وخسر بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي البرتغال وسويسرا، في تمام الساعة (9:00) بتوقيت فلسطين، على استاد "974" بالعاصمة الدوحة، ويديرها حكم الساحة الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس.

وستنقل مباراة المغرب وإسبانيا عبر القناة الرياضية الأرضية المغربية، التي تمتلك حقوق نقل مباريات "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022.

ويمكن متابعة المباراة على قناة "بي إن سبورتس ماكس 1 HD"، كما سيتم بث اللقاء على قناة الكاس إكسترا 1 HD.

أما مباراة البرتغال وسويسرا فستبث على قناة "بي إن سبورتس ماكس 2 HD"، وعبر قناة الكاس إكسترا 1 HD.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟