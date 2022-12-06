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انحناءة طويلة ورسالة من "كوكب اليابان" إلى قطر

06 كانون أول / ديسمبر 2022 09:53

انحناءة طويلة ورسالة من "كوكب اليابان" إلى قطر
انحناءة طويلة ورسالة من

فرض لاعبو المنتخب الياباني أنفسهم كنموذج استثنائي في كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بسبب مبادرة أثبتوا فيها أنهم من "كوكب آخر".

ورغم خروج المنتخب الياباني "الحزين" أمام منتخب كرواتيا بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما الاثنين في الدور ثمن النهائي بالتعادل 1-1، إلا أن اللاعبين حافظوا على تقليد اتبعوه منذ اليوم الأول في البطولة العالمية.

وقام اللاعبون بتنظيف غرفة تبديل الملابس وطي المناشف بعناية، إضافة لذلك ترك اللاعبون وراءهم 11 رافعة ورقية مع لوحة كرتونية كتب عليها باللغتين العربية واليابانية عبارة مفادها: "شكرا لكم على الأجواء الرائعة، نحن ممتنون لكم".


وتعتبر الرافعات في الثقافة اليابانية، من الحيوانات الغامضة التي ترمز إلى العمر الطويل والشفاء، حيث يعطي كل من المبتدئين في الملعب رافعة لتمثيل شكرهم لمضيفيهم.

انحناءة طويلة ورسالة من 

وذهب المدرب الياباني هاجيمي مورياسو عقب المباراة للجمهور واعتذر لهم عن الخروج من المونديال، بانحناءة دامت لدقيقة، بعد أن ظهر منتخب الساموراي بشكل جيد في مباريات المونديال.

وواصل المنتخب الياباني، مسلسل الفشل في تخطي دور الـ16 ببطولة كأس العالم، للمرة الرابعة في 7 مشاركات.

وودع منتخب اليابان نسخة 2002 على أرضه أمام تركيا بنتيجة 0-1، كما ودع نسخة 2010 بركلات الترجيح أمام باراغواي.

وخسر "محاربو الساموراي"، مباراة ثمن النهائي في النسخة الماضية في روسيا على يد بلجيكا بنتيجة 2-3.

المصدر:RT

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