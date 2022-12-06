بعد انتشار هتاف "وينه .. كسرنا عينه".. رئيس ناد يستاء من القوانين السعودية

سخر مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي من معايير لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد انتشار هتاف "وينه .. كسرنا عينه"، في العالم خلال مونديال "قطر 2022".

وبدأ الهتاف الجمهور السعودي في كأس العالم بعدما حقق الأخضر الفوز التاريخي أمام المنتخب الأرجنتيني2-1، ليردد بعده الجمهور هتاف "ميسي وينه .. كسرنا عينه"، ثم تناقلت جماهير مختلف المنتخبات الهتاف نفسه مع تغيير "ميسي وينه" بحسب منافس كل فريق.

لكنه في الأساس خاص بجمهور النصر، إذ ردده عقب الفوز أمام الشباب برباعية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة 26 من الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي ذلك الوقت وقعت لجنة الانضباط غرامة مالية على النادي السعودي الملقب بـ"العالمي" بقيمة 92 ألف ريال، بداعي الإساءة للمنافس.

وذكر مسلي جماهير ناديه بهذه العقوبة، فكتب عبر حسابه على "تويتر": ".. وينه .. كسرنا عينه، أهزوجة ظريفة أصبح العالم يتناقلها، من يصدق أن نادي النصر تم تغريمه بسببها؟".

.. وينه .. كسرنا عينه

أهزوجه ظريفة أصبح العالم يتناقلها.

يذكر أن جمهور النصر وقتها كان يقصد بهتافه خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، إذ يدخل الثنائي دائما في حالة شد وجذب وتلاسن قبل مواجهة الفريقين وخلالها وتستمر لأيام.

المصدر: goal.com