"المباحث" تضبط 7 دراجات نارية مسروقة

غزة-الرأي

ضبطت دائرة مباحث المرور في المباحث العامة 7 دراجات نارية مسروقة بلغت قيمتها الإجمالية 10 آلاف دولار أمريكي.



جاء ذلك خلال جولات الفحص الفني الميدانية، التي نفذتها طواقم الدائرة على مفترقات محافظات قطاع غزة، لضبط الدراجات النارية المسروقة.



وأوضحت مباحث المرور أنها أوقفت خلال الجولات 8 مواطنين بحوزتهم درجات نارية مسروقة بعد كشفها بالفحص الفني، منوهةً إلى أن الموقفين أقروا خلال التحقيقات بما نسب إليهم من سرقة.



وأشارت إلى أنه تمت إحالة ملفات القضايا والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.