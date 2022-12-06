وكالة الرأي الفلسطينية ورشة علمية حول المكافحة الحيوية للآفات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية "الجزيرة" ترفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية وكالة الرأي الفلسطينية اليازوري يؤكد على أولويات وزارة الزراعة بضبط المدخلات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تعزيز أقسام الطوارئ للتعامل مع الانفلونزا الموسمية وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة "توزع بذور القمح على المزارعين في محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث" تضبط 7 دراجات نارية مسروقة وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُغلق نقطة غاز عشوائية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية لاعبو البرازيل يوجهون رسالة دعم للأسطورة بيليه وكالة الرأي الفلسطينية بعد انتشار هتاف "وينه .. كسرنا عينه".. رئيس ناد يستاء من القوانين السعودية
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تنفذ اعمال صيانة لشوارع ومناطق المدينة

06 كانون أول / ديسمبر 2022 10:42

111
111

غزة-الراي
نفذت بلدية غزة أعمال صيانة في شوارع ومناطق مختلفة وأرصفة شوارع من المدينة خلال الشهر الماضي ضمن جهودها لتحسين حالة الشوارع وتسهيل الحركة المرورية عليها.


وذكرت البلدية أنه تم استخدام نحو 4800 متراً مربعاً من بلاط الإنترلوك في أعمال الصيانة و 37 طناً من الإسفلت البارد و6 أطنان من الإسفلت الساخن في أعمال الصيانة.


وأوضحت أن أبرز الشوارع التي تم تنفيذ أعمال الصيانة فيها هي شارع بيروت، والرشيد، والجلاء ، وجمال عبد الناصر ( الثلاثيني )، وشارع صلاح الدين، وشوارع أخرى من المدينة.


وكانت بلدية غزة قد اعتمدت جملة من المعايير لصيانة شوارع المدينة وفقاً للأولوية ومن هذه المعايير؛ الكثافة، والحيوية، ووجود مؤسسات خدماتية في الشارع.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟