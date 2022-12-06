بلدية غزة تنفذ اعمال صيانة لشوارع ومناطق المدينة

غزة-الراي

نفذت بلدية غزة أعمال صيانة في شوارع ومناطق مختلفة وأرصفة شوارع من المدينة خلال الشهر الماضي ضمن جهودها لتحسين حالة الشوارع وتسهيل الحركة المرورية عليها.



وذكرت البلدية أنه تم استخدام نحو 4800 متراً مربعاً من بلاط الإنترلوك في أعمال الصيانة و 37 طناً من الإسفلت البارد و6 أطنان من الإسفلت الساخن في أعمال الصيانة.



وأوضحت أن أبرز الشوارع التي تم تنفيذ أعمال الصيانة فيها هي شارع بيروت، والرشيد، والجلاء ، وجمال عبد الناصر ( الثلاثيني )، وشارع صلاح الدين، وشوارع أخرى من المدينة.



وكانت بلدية غزة قد اعتمدت جملة من المعايير لصيانة شوارع المدينة وفقاً للأولوية ومن هذه المعايير؛ الكثافة، والحيوية، ووجود مؤسسات خدماتية في الشارع.

