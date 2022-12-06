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بلدية غزة تنفذ حملة مجتمعية للنظافة بمناسبة يوم التطوع العالمي

06 كانون أول / ديسمبر 2022 10:45

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غزة-الراي 
نفذت بلدية غزة حملة تطوعية للنظافة بمناسبة يوم التطوع العالمي بعنوان "بيدنا غزة جميلة" لتنظيف شوارع ومفترقات مدينة غزة، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، والشراكة مع مجالس شبابية تابعة لمؤسسات محلية ضمن جهود الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز العمل التشاركي مع المجتمع المحلي.


وشارك في الحملة التى انطلقت من أمام دوار الكويت جنوب شرق المدينة، رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ومدير عام التخطيط والتطوير في وزارة الحكم المحلي م. منى سكيك، ومتطوعين من مجالس شبابية محلية.


وأكد رئيس بلدية غزة أهمية التعاون والمشاركة في تنظيف المدينة والحفاظ على الصحة البيئية، وكذلك أهمية العمل التشاركي والتطوعي مع الفئات المجتمعية المختلفة لتنفيذ الأنشطة التي تخدم المدينة والمواطنين وتحقق رؤية البلدية والمواطنين في مدينة نظيفة.


وشملت الحملة تنظيف أجزاء من شارع صلاح الدين، وإزالة بعض التعديات وكنس دهان الأرصفة، وتقليم الأشجار، وتقديم العديد من الإرشادات والتوعية للمواطنين.
 

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