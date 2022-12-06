"الشباب والثقافة" تُطلق حملة مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

غزة-الراي

أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة، امس ، حملة مجتمعية للتطوع بعنوان: "بيدنا غزة جميلة"، وتنظمها بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، ووزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بمشاركة المراكز الشبابية المجموعات الكشفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام دوار الكويت شرق مدينة غزة، بحضور رئيس الهيئة أحمد محيسن، والمدير العام للشباب في الهيئة الأستاذ جمال العقيلي، ورئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، ومدير عام التخطيط في وزارة الحكم المحلي المهندسة منى سكيك، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والمتطوعين المشاركين في الحملة.



وقال محيسن: "إن الحملة التطوعية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني وبين فئة الشباب على وجه الخصوص، وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية الاجتماعية والعمل الجماعي وقيم الانتماء لديهم لتعزيز دورهم المؤثر تجاه قضايا المجتمع".



وأضاف: "إن إطلاق هذه الحملة يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والهيئات المحلية، بما يساهم في خدمة المجتمع المحلي"، لافتًا إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي ويتخللها أنشطة وفعاليات تطوعية تنتشر في كافة محافظات قطاع غزة.



ودعا محيسن كافة المجموعات الكشفية والمراكز الشبابية وفرق المتطوعين للبدء بالعمل على طول شارع صلاح الدين الذي يربط كافة محافظات قطاع غزة من خلال تنظيف الشارع ودهان الأرصفة واشارات المرور، وتنظيف مصارف مياه الأمطار، وزراعة الأشجار.



من جهتها، أكدت سكيك أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والجمالي لدى المواطنين في كافة محافظات قطاع غزة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى إلى رسم سياسات تساهم في تعزيز دور الشباب في المجتمع من خلال تشكيل مجالس استشارية شبابية للهيئات المحلية.



ومن جانبه، أكد السراج أن الحملة تساهم في تحقيق أهداف البلديات من خلال تعزيز قيم الانتماء للوطن والمحافظة على المقدرات والممتلكات العامة وتعزيز شعور المواطنين بملكية المرافق العامة، مشددًا على ضرورة أن يتحول التطوع إلى ثقافة عامة ومستمرة يشارك فيها كافة شرائح المجتمع.

