بلدية جباليا تطلق فعاليات الحملة التطوعية " بيدنا غزة جميلة "

غزة-الراي

أعلنت بلدية جباليا النزلة انطلاق فعاليات حملة التنظيف والنشجير التطوعية الكُبرى "بيدنا غزة جميلة"، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وبلديات شمال قطاع غزة وعدد من المتطوعين وبالتزامن مع انطلاقها في مدن القطاع كافة، في اليوم العالمي للتطوع.



جاء ذلك خلال مؤتمر خاص بالإعلان عن انطلاق الحملة، الاثنين، بحضور رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، ومدير المنطقة الشمالية في وزارة الحكم المحلي م. نادر الضبة، ورؤساء بلديات شمال قطاع غزة.



ورحب رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار بالحضور والمشاركين في حملة التنظيف الكبرى، مؤكدًا أهمية العمل التطوعي الذي يشكل سمة انسانية عالية، وأن فلسطين تستحق كل هذا العمل.



وأضاف: "سنبقى مستمرين في العمل التطوعي لغرس هذا المفهوم وتعزيز ثقافة التطوع، وهو ما يساعد المجتمع الفلسطيني في النهوض بواقعه وحل اشكالياته".

