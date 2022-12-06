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تعليم شرق غزة وجامعة غزة تفتتحان دورة تدريبية لمنسقي الإعلام بالمدارس الثانوية

06 كانون أول / ديسمبر 2022 11:30

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غزة-الرأي 
افتتحت مديرية التربيةوالتعليم شرق غزة وبالتعاون مع جامعة غزة دورة تدريبية بعنوان " ادارة صفحات الفيس بوك" حيث استهدفت منسقي الإعلام بالمدارس الثانوية.


وحضر الافتتاح أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية بالمديرية، د.عبد الجليل صرصور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، د.رياض الخضري رئيس مجلس الأمناء، د.إيهاب العالول نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية ، د.توفيق أبو جراد مدير العلاقات العامة ومدرب في الدورة، أ.محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة بمديرية تعليم شرق غزة،أ.مصطفى الجاعوني رئيس قسم شعبة العلاقات العامة.


ورحب د. صرصور بالحضور مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها المديرية للنهوض بمنظومة الإعلام المدرسي مؤكداً على الدور الريادي الذي يقوم به منسق الإعلام في نقل أنشطة وفعاليات مدارسهم للمجتمع المحلي.


بدوره ،أشاد أ. أبو زعيتر بجهود جميع منسقي الإعلام مبيناً أن المديرية تعمل جاهدة للارتقاء بمنظومة الإعلام المدرسي لإيصال رسالة التربية السامية وإطلاع المجتمع المحلي عما يدور في الميدان.


يشار أن الدورة ستتناول العديد من الموضوعات الإعلامية حيث ستكون مدتها "١٢" ساعة تدريبية.
 

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